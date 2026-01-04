Військовий омбудсман почав приймати звернення через електронну пошту — як подати скаргу

Які питання розглядає Військовий омбудсман і що потрібно для подання звернення.

В Україні запрацювала єдина електронна пошта для скарг і звернень до Військового омбудсмана.

З якими питаннями можна звертатись?

Згідно із законом Військовий омбудсман спеціалізується на питаннях, повʼязаних із проходженням військової служби.

Як надіслати скаргу?

Щоб звернутися до Військового омбудсмана, необхідно:

сформувати лист-звернення на імʼя Військового омбудсмана з описом суті питання;

додати за наявності документи, які підтверджують факти, викладені в скарзі;

зазначити свою електронну пошту й номер мобільного телефону для зв’язку;

надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну адресу Військового омбудсмана: [email protected]

Наразі триває робота над створенням гарячої лінії Офісу Військового омбудсмана з коротким номером і можливістю подати скаргу через месенджери та «Армія+».

