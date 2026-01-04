Військовий омбудсман почав приймати звернення через електронну пошту — як подати скаргу
18:07, 4 січня 2026
Які питання розглядає Військовий омбудсман і що потрібно для подання звернення.
В Україні запрацювала єдина електронна пошта для скарг і звернень до Військового омбудсмана.
З якими питаннями можна звертатись?
Згідно із законом Військовий омбудсман спеціалізується на питаннях, повʼязаних із проходженням військової служби.
Як надіслати скаргу?
Щоб звернутися до Військового омбудсмана, необхідно:
- сформувати лист-звернення на імʼя Військового омбудсмана з описом суті питання;
- додати за наявності документи, які підтверджують факти, викладені в скарзі;
- зазначити свою електронну пошту й номер мобільного телефону для зв’язку;
- надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну адресу Військового омбудсмана: [email protected]
Наразі триває робота над створенням гарячої лінії Офісу Військового омбудсмана з коротким номером і можливістю подати скаргу через месенджери та «Армія+».
