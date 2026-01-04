Военный омбудсман начал принимать обращения через электронную почту — как подать жалобу
18:07, 4 января 2026
Какие вопросы рассматривает Военный омбудсман и что нужно для подачи обращения.
В Украине начала работать единая электронная почта для жалоб и обращений к Военному омбудсману.
С какими вопросами можно обращаться?
Согласно закону Военный омбудсман специализируется на вопросах, связанных с прохождением военной службы.
Как направить жалобу?
Чтобы обратиться к Военному омбудсману, необходимо:
- сформировать письмо-обращение на имя Военного омбудсмана с описанием сути вопроса;
- добавить при наличии документы, подтверждающие факты, изложенные в жалобе;
- указать свой адрес электронной почты и номер мобильного телефона для связи;
- направить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный адрес Военного омбудсмана: [email protected]
В настоящее время продолжается работа над созданием горячей линии Офиса Военного омбудсмана с коротким номером и возможностью подать жалобу через мессенджеры и «Армия+».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.