Военный омбудсман начал принимать обращения через электронную почту — как подать жалобу

Какие вопросы рассматривает Военный омбудсман и что нужно для подачи обращения.

В Украине начала работать единая электронная почта для жалоб и обращений к Военному омбудсману.

С какими вопросами можно обращаться?

Согласно закону Военный омбудсман специализируется на вопросах, связанных с прохождением военной службы.

Как направить жалобу?

Чтобы обратиться к Военному омбудсману, необходимо:

сформировать письмо-обращение на имя Военного омбудсмана с описанием сути вопроса;

добавить при наличии документы, подтверждающие факты, изложенные в жалобе;

указать свой адрес электронной почты и номер мобильного телефона для связи;

направить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный адрес Военного омбудсмана: [email protected]

В настоящее время продолжается работа над созданием горячей линии Офиса Военного омбудсмана с коротким номером и возможностью подать жалобу через мессенджеры и «Армия+».

