  1. В Украине

Военный омбудсман начал принимать обращения через электронную почту — как подать жалобу

18:07, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие вопросы рассматривает Военный омбудсман и что нужно для подачи обращения.
Военный омбудсман начал принимать обращения через электронную почту — как подать жалобу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начала работать единая электронная почта для жалоб и обращений к Военному омбудсману.

С какими вопросами можно обращаться?

Согласно закону Военный омбудсман специализируется на вопросах, связанных с прохождением военной службы.

Как направить жалобу?

Чтобы обратиться к Военному омбудсману, необходимо:

  • сформировать письмо-обращение на имя Военного омбудсмана с описанием сути вопроса;
  • добавить при наличии документы, подтверждающие факты, изложенные в жалобе;
  • указать свой адрес электронной почты и номер мобильного телефона для связи;
  • направить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный адрес Военного омбудсмана: [email protected]

В настоящее время продолжается работа над созданием горячей линии Офиса Военного омбудсмана с коротким номером и возможностью подать жалобу через мессенджеры и «Армия+».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные омбудсмен военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]