Зеленський обговорив із Сибігою ротації серед українських дипломатів

Україна планує провести ротації в дипломатичному корпусі. Кандидатів має підібрати міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, вони з Сибігою обговорили результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на 2026 рік. Ключове - щоб кожна домовленість, угода та партнерство в інтересах України працювали на сто відсотків.

«Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі - найближчим часом міністр представить відповідні кандидатури», - сказав Президент.

Зеленський додав, що буде обрано й кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ замість Сергія Кислиці, якого було призначено першим заступником керівника Офісу президента України.

Президент наголосив, що він чекає пропозицій для рішення.

