  1. В Украине

Зеленский обсудил с Сибигой ротации среди украинских дипломатов

19:20, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Будет избрана кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы
Зеленский обсудил с Сибигой ротации среди украинских дипломатов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина планирует провести ротации в дипломатическом корпусе. Кандидатов должен подобрать министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он вместе с Сибигой обсудил результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на 2026 год. Ключевая цель — чтобы каждая договоренность, соглашение и партнерство в интересах Украины работали на сто процентов.

«Также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе — в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры», — сказал Президент.

Зеленский добавил, что будет также избрана кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы, который был назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Президент подчеркнул, что ожидает предложений для принятия решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]