Зеленский обсудил с Сибигой ротации среди украинских дипломатов

Будет избрана кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы

Украина планирует провести ротации в дипломатическом корпусе. Кандидатов должен подобрать министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он вместе с Сибигой обсудил результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на 2026 год. Ключевая цель — чтобы каждая договоренность, соглашение и партнерство в интересах Украины работали на сто процентов.

«Также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе — в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры», — сказал Президент.

Зеленский добавил, что будет также избрана кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы, который был назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Президент подчеркнул, что ожидает предложений для принятия решения.

