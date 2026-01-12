В Одесі педофіла засудили до довічного позбавлення волі — постраждало 10 дівчат, а суд тривав 4,5 роки

Суд довів 26 епізодів насильства над дітьми, злочини вчинялися у 2018–2021 роках.

В Одесі завершився один із найтриваліших судових процесів у справах про злочини проти дітей — розгляд тривав понад 4,5 року. Суд визнав 56-річного чоловіка винним у серії тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканості малолітніх і призначив довічне позбавлення волі — максимальне покарання, передбачене законом. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Судом доведено 26 епізодів сексуальних злочинів, скоєних упродовж 2018–2021 років. Жертвами стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

За матеріалами справи, зловмисник цілеспрямовано входив у довіру дітей, представлявся працівником правоохоронних органів, застосовував шантаж і, користуючись вразливістю потерпілих, вчиняв сексуальне насильство.

Прокурори повністю довели провину обвинуваченого, а суд підтримав позицію обвинувачення. Відомості про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

«Цей вирок чіткий сигнал: злочини проти дітей не мають строку давності в суспільній пам’яті і не мають шансу на поблажливість у суді», — наголосив Руслан Кравченко.

За словами Генпрокурора, саме суворість і невідворотність покарання є ключовим інструментом захисту дітей: «Я неодноразово наголошував і повторю ще раз: суворість та невідворотність покарання — єдиний спосіб захисту дітей».

У жовтні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією посилення кримінальної відповідальності за тяжкі злочини проти дітей, із встановленням довічного позбавлення волі без альтернативи.

«Ці пропозиції враховані у законопроєкті №14124, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

Держава має бути жорсткою там, де йдеться про безпеку дітей.

Педофіл чи вбивця дитини не повинні мати жодного шансу за рахунок мʼякості закону», — підкреслив Кравченко.

