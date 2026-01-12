  1. В Украине

В Одессе педофила приговорили к пожизненному лишению свободы — пострадали 10 девочек, а судебный процесс длился 4,5 года

20:45, 12 января 2026
Суд доказал 26 эпизодов насилия над детьми, преступления совершались в 2018–2021 годах.
В Одессе педофила приговорили к пожизненному лишению свободы — пострадали 10 девочек, а судебный процесс длился 4,5 года
В Одессе завершился один из самых продолжительных судебных процессов по делам о преступлениях против детей — рассмотрение длилось более 4,5 лет. Суд признал 56-летнего мужчину виновным в серии тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних и назначил пожизненное лишение свободы - максимальное наказание, предусмотренное законом. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Судом доказано 26 эпизодов сексуальных преступлений, совершенных в течение 2018-2021 годов. Жертвами стали десять девушек в возрасте от 10 до 15 лет.

По материалам дела, злоумышленник целенаправленно входил в доверие детей, представлялся сотрудником правоохранительных органов, применял шантаж и, пользуясь уязвимостью потерпевших, совершал сексуальное насилие.

Прокуроры полностью доказали вину обвиняемого, а суд поддержал позицию обвинения. Сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

«Этот приговор — четкий сигнал: преступления против детей не имеют срока давности в общественной памяти и не имеют шанса на снисхождение в суде», — подчеркнул Руслан Кравченко.

По словам Генпрокурора, именно строгость и неотвратимость наказания являются ключевым инструментом защиты детей: «Я неоднократно подчеркивал и повторю еще раз: строгость и неотвратимость наказания — единственный способ защиты детей».

В октябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением усиления уголовной ответственности за тяжкие преступления против детей, с установлением пожизненного лишения свободы без альтернативы.

«Эти предложения учтены в законопроекте №14124, который в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады.

Государство должно быть жестким там, где идет речь о безопасности детей.

Педофил или убийца ребенка не должны иметь ни одного шанса за счет мягкости закона», — подчеркнул Кравченко.

 

