  1. В Україні

У Києві судитимуть жінку, яка за $18 тисяч обіцяла «списати» мобілізованого з військової служби

12:42, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігурантка обіцяла оформити непридатність до служби для мобілізованого чоловіка «клієнтки».
У Києві судитимуть жінку, яка за $18 тисяч обіцяла «списати» мобілізованого з військової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть 31-річну зловмисницю, яка за 18 тисяч доларів обіцяла жінці «списати» її чоловіка з військової служби. Про це повідомляє столична поліція.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як встановили правоохоронці, фігурантка знайшла «клієнтку», чоловік якої був мобілізований і проходив службу в одній з військових частин столиці. Надалі зловмисниця запевнила жінку,  що нібито має необхідні зв’язки та за 18 тисяч доларів може забезпечити оформлення документів про непридатність чоловіка до служби.

За даними поліції, все мало б пройти за наступним планом: «клієнта» спочатку відправляють на лікування до медичного підрозділу військової частини, а потім – до медзакладу, в якому і вирішуватиметься питання щодо виявлення захворювань, необхідних для звільнення зі служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку.

Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання нею обумовленої суми коштів від «клієнтки».

Слідчі оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція хабар Київ мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]