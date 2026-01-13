У Києві судитимуть жінку, яка за $18 тисяч обіцяла «списати» мобілізованого з військової служби

Фігурантка обіцяла оформити непридатність до служби для мобілізованого чоловіка «клієнтки».

У Києві судитимуть 31-річну зловмисницю, яка за 18 тисяч доларів обіцяла жінці «списати» її чоловіка з військової служби. Про це повідомляє столична поліція.

Як встановили правоохоронці, фігурантка знайшла «клієнтку», чоловік якої був мобілізований і проходив службу в одній з військових частин столиці. Надалі зловмисниця запевнила жінку, що нібито має необхідні зв’язки та за 18 тисяч доларів може забезпечити оформлення документів про непридатність чоловіка до служби.

За даними поліції, все мало б пройти за наступним планом: «клієнта» спочатку відправляють на лікування до медичного підрозділу військової частини, а потім – до медзакладу, в якому і вирішуватиметься питання щодо виявлення захворювань, необхідних для звільнення зі служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку.

Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання нею обумовленої суми коштів від «клієнтки».

Слідчі оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

