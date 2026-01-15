Грудень приніс уповільнення цін – Гетманцев розповів про інфляцію в Україні

Споживчі ціни за місяць зросли на 0,2%, водночас за рік продукти харчування подорожчали на 8%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Річна інфляція в Україні у грудні 2025 року становила 8%, що є найнижчим показником за весь 2025 рік. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у грудні споживчі ціни зросли на 0,2% порівняно з листопадом 2025 року. У річному вимірі, порівняно з груднем 2024 року, продукти харчування подорожчали на 8%.

Найбільше за місяць зросли ціни на яйця — на 5,6%, рибу — на 1,4%, хліб — на 1,1%. Водночас подешевшали фрукти — на 4,1%, цукор — на 2,2% та м’ясо — на 0,8%.

У річному вимірі у споживчому кошику найбільше зросли ціни на м’ясо — на 21%, соняшникову олію — на 17,3%, рибу — на 16,6%, фрукти — на 15,2%, хліб — на 13,5% та яйця — на 10,8%. За цей же період суттєво подешевшали овочі — на 29,8% та цукор — на 9,7%.

Як зазначив Гетманцев, попри певне сповільнення інфляційних процесів наприкінці 2025 року та сезонне здешевлення окремих товарів, це не компенсує загального річного зростання цін у споживчому кошику. За його словами, подорожчання основних продуктів харчування є відчутним для населення та найбільше впливає на пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб і малозабезпечені сім’ї.

Голова податкового комітету наголосив на необхідності перегляду прожиткового мінімуму та підвищення соціальних стандартів, назвавши це спільним завданням парламенту та уряду. Він також зазначив, що ресурсом для цього може стати детінізація економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.