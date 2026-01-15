  1. В Україні

Грудень приніс уповільнення цін – Гетманцев розповів про інфляцію в Україні

10:55, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Споживчі ціни за місяць зросли на 0,2%, водночас за рік продукти харчування подорожчали на 8%.
Грудень приніс уповільнення цін – Гетманцев розповів про інфляцію в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Річна інфляція в Україні у грудні 2025 року становила 8%, що є найнижчим показником за весь 2025 рік. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Держстату, у грудні споживчі ціни зросли на 0,2% порівняно з листопадом 2025 року. У річному вимірі, порівняно з груднем 2024 року, продукти харчування подорожчали на 8%.

Найбільше за місяць зросли ціни на яйця — на 5,6%, рибу — на 1,4%, хліб — на 1,1%. Водночас подешевшали фрукти — на 4,1%, цукор — на 2,2% та м’ясо — на 0,8%.

У річному вимірі у споживчому кошику найбільше зросли ціни на м’ясо — на 21%, соняшникову олію — на 17,3%, рибу — на 16,6%, фрукти — на 15,2%, хліб — на 13,5% та яйця — на 10,8%. За цей же період суттєво подешевшали овочі — на 29,8% та цукор — на 9,7%.

Як зазначив Гетманцев, попри певне сповільнення інфляційних процесів наприкінці 2025 року та сезонне здешевлення окремих товарів, це не компенсує загального річного зростання цін у споживчому кошику. За його словами, подорожчання основних продуктів харчування є відчутним для населення та найбільше впливає на пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб і малозабезпечені сім’ї.

Голова податкового комітету наголосив на необхідності перегляду прожиткового мінімуму та підвищення соціальних стандартів, назвавши це спільним завданням парламенту та уряду. Він також зазначив, що ресурсом для цього може стати детінізація економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

продукти Данило Гетманцев ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]