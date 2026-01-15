Декабрь принес замедление цен – Гетманцев рассказал об инфляции в Украине

Потребительские цены за месяц выросли на 0,2%, в то же время за год продукты питания подорожали на 8%.

Годовая инфляция в Украине в декабре 2025 года составила 8%, что является самым низким показателем за весь 2025 год. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в декабре потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем 2025 года. В годовом измерении, по сравнению с декабрем 2024 года, продукты питания подорожали на 8%.

Больше всего за месяц выросли цены на яйца — на 5,6%, рыбу — на 1,4%, хлеб — на 1,1%. В то же время подешевели фрукты — на 4,1%, сахар — на 2,2% и мясо — на 0,8%.

В годовом измерении в потребительской корзине больше всего выросли цены на мясо — на 21%, подсолнечное масло — на 17,3%, рыбу — на 16,6%, фрукты — на 15,2%, хлеб — на 13,5% и яйца — на 10,8%. За этот же период существенно подешевели овощи — на 29,8% и сахар — на 9,7%.

Как отметил Гетманцев, несмотря на определенное замедление инфляционных процессов в конце 2025 года и сезонное удешевление отдельных товаров, это не компенсирует общий годовой рост цен в потребительской корзине. По его словам, подорожание основных продуктов питания ощутимо для населения и больше всего влияет на пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и малообеспеченные семьи.

Председатель налогового комитета подчеркнул необходимость пересмотра прожиточного минимума и повышения социальных стандартов, назвав это общей задачей парламента и правительства. Он также отметил, что ресурсом для этого может стать детенизация экономики.

