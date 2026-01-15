  1. В Украине

Декабрь принес замедление цен – Гетманцев рассказал об инфляции в Украине

10:55, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Потребительские цены за месяц выросли на 0,2%, в то же время за год продукты питания подорожали на 8%.
Декабрь принес замедление цен – Гетманцев рассказал об инфляции в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Годовая инфляция в Украине в декабре 2025 года составила 8%, что является самым низким показателем за весь 2025 год. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации Госстата, в декабре потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем 2025 года. В годовом измерении, по сравнению с декабрем 2024 года, продукты питания подорожали на 8%.

Больше всего за месяц выросли цены на яйца — на 5,6%, рыбу — на 1,4%, хлеб — на 1,1%. В то же время подешевели фрукты — на 4,1%, сахар — на 2,2% и мясо — на 0,8%.

В годовом измерении в потребительской корзине больше всего выросли цены на мясо — на 21%, подсолнечное масло — на 17,3%, рыбу — на 16,6%, фрукты — на 15,2%, хлеб — на 13,5% и яйца — на 10,8%. За этот же период существенно подешевели овощи — на 29,8% и сахар — на 9,7%.

Как отметил Гетманцев, несмотря на определенное замедление инфляционных процессов в конце 2025 года и сезонное удешевление отдельных товаров, это не компенсирует общий годовой рост цен в потребительской корзине. По его словам, подорожание основных продуктов питания ощутимо для населения и больше всего влияет на пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и малообеспеченные семьи.

Председатель налогового комитета подчеркнул необходимость пересмотра прожиточного минимума и повышения социальных стандартов, назвав это общей задачей парламента и правительства. Он также отметил, что ресурсом для этого может стать детенизация экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

продукты Даниил Гетманцев цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]