  1. В Україні

Кабмін розподілив 2,95 млрд грн на фінансування освіти та медицини в громадах

15:39, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Громади отримають 2,95 млрд грн для стабільної роботи шкіл, лікарень та соціально важливих установ.
Кабмін розподілив 2,95 млрд грн на фінансування освіти та медицини в громадах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розподілив додаткову дотацію з Державного бюджету місцевим бюджетам у 2026 році на суму 2,95 млрд грн. Кошти передбачені для фінансування видатків закладів освіти та охорони здоров’я, які здійснюються органами місцевого самоврядування. Про це повідомили в Мінфіні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Розподіл дотації підготували обласні державні адміністрації та погодили на рівні уряду відповідно до вимог бюджетного законодавства. Кошти будуть спрямовані як обласним бюджетам, так і бюджетам територіальних громад, що дозволить забезпечити своєчасне фінансування шкіл, лікарень та інших соціально важливих установ.

Рішення прийняте на виконання Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік». Видатки не збільшуються, оскільки кошти вже передбачені в державному бюджеті. Загалом на програму додаткових дотацій у 2026 році закладено 8,94 млрд грн, з яких 2,95 млрд грн спрямовані на освіту та охорону здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Кабінет Міністрів України охорона здоров'я фінанси освіта медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]