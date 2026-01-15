Кабмін розподілив 2,95 млрд грн на фінансування освіти та медицини в громадах

Громади отримають 2,95 млрд грн для стабільної роботи шкіл, лікарень та соціально важливих установ.

Уряд розподілив додаткову дотацію з Державного бюджету місцевим бюджетам у 2026 році на суму 2,95 млрд грн. Кошти передбачені для фінансування видатків закладів освіти та охорони здоров’я, які здійснюються органами місцевого самоврядування. Про це повідомили в Мінфіні.

Розподіл дотації підготували обласні державні адміністрації та погодили на рівні уряду відповідно до вимог бюджетного законодавства. Кошти будуть спрямовані як обласним бюджетам, так і бюджетам територіальних громад, що дозволить забезпечити своєчасне фінансування шкіл, лікарень та інших соціально важливих установ.

Рішення прийняте на виконання Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік». Видатки не збільшуються, оскільки кошти вже передбачені в державному бюджеті. Загалом на програму додаткових дотацій у 2026 році закладено 8,94 млрд грн, з яких 2,95 млрд грн спрямовані на освіту та охорону здоров’я.

