Кабмин распределил 2,95 млрд грн на финансирование образования и медицины в общинах

Общины получат 2,95 млрд грн для стабильной работы школ, больниц и социально важных учреждений.

Правительство распределило дополнительную дотацию из Государственного бюджета местным бюджетам в 2026 году на сумму 2,95 млрд грн. Средства предусмотрены для финансирования расходов учреждений образования и здравоохранения, осуществляемых органами местного самоуправления. Об этом сообщили в Минфине.

Распределение дотации подготовили областные государственные администрации и согласовали на уровне правительства в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Средства будут направлены как областным бюджетам, так и бюджетам территориальных общин, что позволит обеспечить своевременное финансирование школ, больниц и других социально важных учреждений.

Решение принято во исполнение Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины «О Государственном бюджете на 2026 год». Расходы не увеличиваются, поскольку средства уже предусмотрены в государственном бюджете. В целом на программу дополнительных дотаций в 2026 году заложено 8,94 млрд грн, из которых 2,95 млрд грн направлены на образование и здравоохранение.

