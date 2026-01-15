  1. В Украине

Кабмин распределил 2,95 млрд грн на финансирование образования и медицины в общинах

15:39, 15 января 2026
Общины получат 2,95 млрд грн для стабильной работы школ, больниц и социально важных учреждений.
Правительство распределило дополнительную дотацию из Государственного бюджета местным бюджетам в 2026 году на сумму 2,95 млрд грн. Средства предусмотрены для финансирования расходов учреждений образования и здравоохранения, осуществляемых органами местного самоуправления. Об этом сообщили в Минфине.

Распределение дотации подготовили областные государственные администрации и согласовали на уровне правительства в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Средства будут направлены как областным бюджетам, так и бюджетам территориальных общин, что позволит обеспечить своевременное финансирование школ, больниц и других социально важных учреждений.

Решение принято во исполнение Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины «О Государственном бюджете на 2026 год». Расходы не увеличиваются, поскольку средства уже предусмотрены в государственном бюджете. В целом на программу дополнительных дотаций в 2026 году заложено 8,94 млрд грн, из которых 2,95 млрд грн направлены на образование и здравоохранение.

