  1. В Україні

В Одесі викрили посадовицю ТЦК, яка за хабар обіцяла відстрочку від мобілізації

17:59, 18 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, жінка вимагала гроші за зняття з розшуку та оформлення військово-облікових документів.
В Одесі викрили посадовицю ТЦК, яка за хабар обіцяла відстрочку від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці викрили посадовицю Хаджибейського районного ТЦК та СП на сприянні ухиленню від мобілізації. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у вересні 2025 року до РТЦК та СП був доставлений раніше знайомий їй військовозобов’язаний, який своєчасно не оновив облікові дані та порушив вимоги законодавства.

Підозрювана пообіцяла йому за грошову винагороду в сумі 5000 доларів вплинути на посадових осіб РТЦК та СП з метою виготовлення нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в системі «Оберіг» та надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Під час наступної зустрічі підозрювана остаточно озвучила суму неправомірної вигоди ‒ 700 доларів, за яку пропонувала зняти його з розшуку, зазначивши, що відповідні зміни будуть внесені упродовж п’яти днів та матимуть строк дії один місяць.

Надалі, погодившись на висунуті умови, військовозобов’язаний діяв під контролем правоохоронних органів.

У листопаді 2025 року чоловік перерахував обумовлену суму коштів на особистий картковий рахунок підозрюваної кількома траншами. Після цього її протиправну діяльність було викрито правоохоронцями.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Одеса ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Кабміну пропонують затвердити Порядок реалізації АРМА арештованих активів: що він змінить

Проект постанови Кабміну про Порядок реалізації АРМА арештованих активів передано на погодження Державній регуляторній службі.

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]