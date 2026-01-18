В Одесі викрили посадовицю ТЦК, яка за хабар обіцяла відстрочку від мобілізації

За даними слідства, жінка вимагала гроші за зняття з розшуку та оформлення військово-облікових документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці викрили посадовицю Хаджибейського районного ТЦК та СП на сприянні ухиленню від мобілізації. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у вересні 2025 року до РТЦК та СП був доставлений раніше знайомий їй військовозобов’язаний, який своєчасно не оновив облікові дані та порушив вимоги законодавства.

Підозрювана пообіцяла йому за грошову винагороду в сумі 5000 доларів вплинути на посадових осіб РТЦК та СП з метою виготовлення нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в системі «Оберіг» та надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Під час наступної зустрічі підозрювана остаточно озвучила суму неправомірної вигоди ‒ 700 доларів, за яку пропонувала зняти його з розшуку, зазначивши, що відповідні зміни будуть внесені упродовж п’яти днів та матимуть строк дії один місяць.

Надалі, погодившись на висунуті умови, військовозобов’язаний діяв під контролем правоохоронних органів.

У листопаді 2025 року чоловік перерахував обумовлену суму коштів на особистий картковий рахунок підозрюваної кількома траншами. Після цього її протиправну діяльність було викрито правоохоронцями.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.