В Одессе разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятку обещало отсрочку от мобилизации

По данным следствия, женщина требовала деньги за снятие с розыска и оформление военно-учетных документов.

В Одессе правоохранители разоблачили должностное лицо Хаджибейского районного ТЦК и СП на содействии уклонению от мобилизации. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Женщине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, в сентябре 2025 года в РТЦК и СП был доставлен ранее знакомый ей военнообязанный, который своевременно не обновил учетные данные и нарушил требования законодательства.

Подозреваемая пообещала ему за денежное вознаграждение в сумме 5000 долларов повлиять на должностных лиц РТЦК и СП с целью изготовления нового военно-учетного документа, снятия с розыска в системе «Оберег» и предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Во время следующей встречи подозреваемая окончательно озвучила сумму неправомерной выгоды — 700 долларов, за которую предлагала снять его с розыска, отметив, что соответствующие изменения будут внесены в течение пяти дней и будут иметь срок действия один месяц.

В дальнейшем, согласившись на выдвинутые условия, военнообязанный действовал под контролем правоохранительных органов.

В ноябре 2025 года мужчина перечислил оговоренную сумму средств на личный карточный счет подозреваемой несколькими траншами. После этого ее противоправная деятельность была разоблачена правоохранителями.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

