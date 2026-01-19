Чи оплатять електронний листок непрацездатності працівнику, який проходить військову службу за призовом — відповідь Держпраці

У Держпраці роз’яснили питання щодо оплати електронного листка непрацездатності працівнику, який проходить військову службу за призовом.

Фото: 4studio.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи підлягає оплаті електронний листок непрацездатності працівнику, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

У відомстві зазначили, що працівнику увільненому від виконання свої обов’язків за посадою (професією) на час виконання державних або громадських обов'язків, які здійснюється ним у робочий час, підстав для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, як виплати, що компенсує втрату заробітної плати немає.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно частини третьої статті 119 КЗпП України за працівниками які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період зберігаються лише місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.