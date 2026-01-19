Оплатят ли электронный листок нетрудоспособности работнику, который проходит военную службу по призыву — ответ Гоструда

В Госслужбе по вопросам труда разъяснили вопрос оплаты электронного листка нетрудоспособности работнику, который проходит военную службу по призыву.

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, подлежит ли оплате электронный листок нетрудоспособности работнику, который проходит военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период.

В ведомстве отметили, что работнику, освобожденному от выполнения своих обязанностей по должности (профессии) на время выполнения государственных или общественных обязанностей, которые осуществляются им в рабочее время, отсутствуют основания для назначения пособия по временной нетрудоспособности как выплаты, компенсирующей утрату заработной платы.

Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины за работниками, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период сохраняются лишь место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на момент призыва.

