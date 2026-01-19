У Запоріжжі жінка викинула з вікна 9-го поверху доньку та стрибнула сама – поліція

Мати та дитина госпіталізовані, поліція з’ясовує обставини інциденту.

У Запоріжжі жінка викинула з вікна своєї квартири на 9-му поверсі восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Обоє перебувають під наглядом лікарів. Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Про подію правоохоронців повідомили лікарі швидкої допомоги о 09:39. На місце виїхали співробітники Олександрівського відділу поліції Запоріжжя, які наразі встановлюють всі обставини події.

Мати та дитина госпіталізовані. Їхній стан наразі під контролем медиків, додаткові подробиці щодо травм не повідомляються.

Поліція вирішує питання правової кваліфікації інциденту та продовжує роботу на місці події для з’ясування всіх деталей.

