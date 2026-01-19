В Запорожье женщина выбросила из окна 9-го этажа дочь и прыгнула сама – полиция

Мать и ребенок госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье женщина выбросила из окна своей квартиры на 9-м этаже восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Обе находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи скорой помощи в 09:39. На место выехали сотрудники Александровского отдела полиции Запорожья, которые сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Мать и ребенок госпитализированы. Их состояние сейчас под контролем медиков, дополнительные подробности о травмах не сообщаются.

Полиция решает вопрос правовой квалификации инцидента и продолжает работу на месте происшествия для выяснения всех деталей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.