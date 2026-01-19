  1. В Україні

На Дніпропетровщині 20 січня діятимуть погодинні відключення світла — графіки

20:08, 19 січня 2026
У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на Дніпропетровщині.
Фото: freepik.com
У вівторок, 20 січня на Дніпропетровщині діятимуть графіки відключення світла.

Раніше в Укренерго заявляли, що завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 20 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Додамо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

