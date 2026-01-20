  1. В Україні

Понад 500 справ щодо посадовців передано до суду — ОГП відповів на заяви про «тиск» на громади

11:51, 20 січня 2026
ОГП оприлюднив статистику розслідувань корупції та відповів на заяви про «тиск» на громади.
Понад 500 справ щодо посадовців передано до суду — ОГП відповів на заяви про «тиск» на громади
В Офісі Генерального прокурора відреагували на заяви про «тиск» на органи місцевого самоврядування та оприлюднили статистику розслідувань корупційних злочинів. В ОГП наголошують, що готові до діалогу, однак пропонують оперувати не гаслами, а конкретними фактами.

У прокуратурі зазначили, що заяви про тиск найчастіше лунають у момент, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів — грошей громад і платників податків. В ОГП підкреслюють, що саме органи місцевого самоврядування та міські голови мають бути перш за все зацікавлені у викритті корупції на місцях.

За даними Офісу Генпрокурора, з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених. Серед них — 177 посадових осіб органів місцевого самоврядування (з них 111 керівників), 188 посадовців комунальних підприємств (132 керівники), 41 представник ВЦА, ОВА та РДА (з них 22 керівники), а також 224 представники бізнесу, контрагенти та особи, що здійснювали технічний нагляд.

Крім того, ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам. Серед них — 75 посадовців органів місцевого самоврядування, 102 посадовці комунальних підприємств, 18 представників ВЦА, ОВА та РДА, а також 152 представники бізнесу та контрагентів.

У справах, переданих до суду, встановлено збитки на суму 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще на стадії слідства. У провадженнях, де оголошено підозри, сума встановлених збитків становить ще 762,8 млн грн, з яких 3 млн грн уже відшкодовано.

В ОГП наголошують, що ці правопорушення не є поодинокими та не мають політичного характеру. Зловживання фіксуються у більшості сфер комунального господарства — від житлово-комунальної сфери, енергетики, освіти, медицини й благоустрою до транспорту, соціального захисту, земельних питань, нерухомості та закупівель для потреб ЗСУ.

У прокуратурі підкреслили, що не ведуть боротьби з місцевим самоврядуванням, а виконують свої функції з викриття корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів та політичних поглядів.

ОГП зазначили, що за злочини треба відповідати, і це не тиск прокуратури чи інших правоохоронних органів.

«Якщо хтось відчуває «тиск», то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута», — резюмували в Офісі Генерального прокурора.

