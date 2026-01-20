  1. В Украине

Более 500 дел в отношении должностных лиц переданы в суд — ОГП ответил на заявления о «давлении» на общины

11:51, 20 января 2026
ОГП обнародовал статистику расследований коррупции и ответил на заявления о «давлении» на общины.
В Офисе Генерального прокурора отреагировали на заявления о «давлении» на органы местного самоуправления и обнародовали статистику расследований коррупционных преступлений. В ОГП подчеркивают, что готовы к диалогу, однако предлагают оперировать не лозунгами, а конкретными фактами.

В прокуратуре отметили, что заявления о давлении чаще всего звучат в момент, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств — денег громад и налогоплательщиков. В ОГП подчеркивают, что именно органы местного самоуправления и городские головы должны быть прежде всего заинтересованы в разоблачении коррупции на местах.

По данным Офиса Генпрокурора, с 1 июля 2025 года по настоящее время завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых. Среди них — 177 должностных лиц органов местного самоуправления (из них 111 руководителей), 188 должностных лиц коммунальных предприятий (132 руководителя), 41 представитель ВЦА, ОВА и РГА (из них 22 руководителя), а также 224 представителя бизнеса, контрагенты и лица, осуществлявшие технический надзор.

Кроме того, еще в 234 уголовных производствах досудебное расследование продолжается, но уже сообщено о подозрении 350 лицам. Среди них — 75 должностных лиц органов местного самоуправления, 102 должностных лица коммунальных предприятий, 18 представителей ВЦА, ОВА и РГА, а также 152 представителя бизнеса и контрагентов.

В делах, переданных в суд, установлены убытки на сумму 759 млн грн, из которых 56,4 млн грн возмещено еще на стадии следствия. В производствах, где объявлены подозрения, сумма установленных убытков составляет еще 762,8 млн грн, из которых 3 млн грн уже возмещено.

В ОГП подчеркивают, что эти правонарушения не являются единичными и не носят политического характера. Злоупотребления фиксируются в большинстве сфер коммунального хозяйства — от жилищно-коммунальной сферы, энергетики, образования, медицины и благоустройства до транспорта, социальной защиты, земельных вопросов, недвижимости и закупок для нужд ВСУ.

В прокуратуре подчеркнули, что не ведут борьбы с местным самоуправлением, а выполняют свои функции по разоблачению коррупции и злоупотреблений бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов и политических взглядов.

В ОГП отметили, что за преступления необходимо отвечать, и это не давление прокуратуры или других правоохранительных органов.

«Если кто-то ощущает „давление“, то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление, и оно обязательно будет рассмотрено», — резюмировали в Офисе Генерального прокурора.

ОГП

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

