ЧАЕС втратила електропостачання, пошкоджені лінії електропередач інших АЕС — МАГАТЕ

14:40, 20 січня 2026
У МАГАТЕ заявили, що також постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій.
Фото: Reuters
У вівторок, 20 січня, Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання після масштабної атаки РФ. Про це заявили у МАГАТЕ.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, 20 січня кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної російської атаки.

Він додав, що Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

«МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку», - сказав у заяві Гроссі.

