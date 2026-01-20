ЧАЭС потеряла электроснабжение, повреждены линии электропередач других АЭС — МАГАТЭ

В МАГАТЭ заявили, что также пострадали линии электропередачи к другим атомным электростанциям.

Фото: Reuters

Во вторник, 20 января, Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение после масштабной атаки РФ. Об этом заявили в МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, 20 января несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной российской атаки.

Он добавил, что Чернобыльская атомная электростанция потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередачи к другим АЭС.

«МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность», — говорится в заявлении Гросси.

