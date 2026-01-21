Надбавка до пенсії за стаж збільшилася: кому та скільки платять

З 1 січня зросла надбавка до пенсії за понаднормовий стаж.

З 1 січня 2026 року в Україні зросла надбавка до пенсії за понаднормовий трудовий стаж. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, до якого й прив’язана ця доплата. Про це нагадує "На пенсії".

Згідно з чинним пенсійним законодавством, максимальна надбавка становить 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Її визначають на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник сягнув 2595 гривень, отже, щорічна доплата за понаднормовий стаж тепер дорівнює 25,95 гривні.

Хто має право на надбавку

Як визначено статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на додаткову виплату можуть розраховувати пенсіонери, які мають стаж:

понад 35 років (для чоловіків),

понад 30 років (для жінок).

Надбавка нараховується за кожен рік понад вказану норму.

Як оформити надбавку

Доплата за понаднормовий стаж призначається автоматично, з урахуванням даних, що зберігаються в Пенсійному фонді. Перерахунок також здійснюється без звернення пенсіонера. Якщо пенсіонер продовжує працювати, доплату перерахують після звільнення, враховуючи новий рівень прожиткового мінімуму.

