  1. В Украине

Прибавка к пенсии за стаж увеличилась: кому и сколько платят

08:50, 21 января 2026
С 1 января выросла прибавка к пенсии за сверхурочный стаж.
Прибавка к пенсии за стаж увеличилась: кому и сколько платят
С 1 января 2026 года в Украине увеличилась надбавка к пенсии за сверхнормативный трудовой стаж. Это связано с повышением прожиточного минимума, к которому и привязана данная доплата. Об этом напоминает "На пенсии".

Согласно действующему пенсионному законодательству, максимальная надбавка составляет 1% от минимального размера пенсии по возрасту. Её определяют на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель достиг 2595 гривен, следовательно, ежегодная доплата за сверхнормативный стаж теперь составляет 25,95 гривны.

Кто имеет право на надбавку

Как указано в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на дополнительную выплату могут рассчитывать пенсионеры, имеющие стаж:

более 35 лет (для мужчин),

более 30 лет (для женщин).

Надбавка начисляется за каждый год сверх указанной нормы.

Как оформить надбавку

Доплата за сверхнормативный стаж назначается автоматически, с учётом данных, хранящихся в Пенсионном фонде. Перерасчёт также осуществляется без обращения пенсионера. Если пенсионер продолжает работать, доплату пересчитают после увольнения, учитывая новый уровень прожиточного минимума.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

