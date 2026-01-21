  1. В Україні

США та Україна погодили на технічному рівні «план процвітання» на $800 млрд — віцепрем'єр Тарас Качка

08:32, 21 січня 2026
Документ передбачає спільну роботу України, ЄС та США та охоплює кілька напрямів реалізації.
фото: РБК-Україна
Вашингтон і Київ узгодили на технічному рівні так званий «план процвітання», реалізація якого передбачає залучення сотень мільярдів доларів для повоєнного відновлення України. 

Про досягнення домовленостей повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Водночас посадовець утримався від конкретних оцінок щодо дати підписання документа, наголосивши, що строки можуть змінюватися залежно від подальшого опрацювання безпекового блоку.

Качка висловив сподівання, що переговорний процес не буде тривалим і сторони зможуть дійти остаточних домовленостей у стислі терміни.

Він також підкреслив, що угода має радше рамковий характер і слугує інструментом стратегічного планування, а не завершеним проєктом із негайним фінансуванням повоєнної відбудови України за участі міжнародних партнерів.

«На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов'яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів», – сказав Качка.

Раніше повідомлялося, що Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду, яка передбачає реконструкцію України на суму близько 800 млрд доларів. 

