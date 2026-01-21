США и Украина согласовали на техническом уровне «план процветания» на $800 млрд — вице-премьер Тарас Качка
Вашингтон и Киев согласовали на техническом уровне так называемый «план процветания», реализация которого предполагает привлечение сотен миллиардов долларов для послевоенного обновления Украины.
О достижении договоренностей сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время Всемирного экономического форума в Давосе.
В то же время должностное лицо воздержалось от конкретных оценок относительно даты подписания документа, подчеркнув, что сроки могут изменяться в зависимости от дальнейшей обработки блока безопасности.
Качка выразил надежду, что переговорный процесс не будет длительным и стороны смогут прийти к окончательным договоренностям в сжатые сроки.
Он также подчеркнул, что соглашение носит скорее рамочный характер и служит инструментом стратегического планирования, а не завершенным проектом с немедленным финансированием послевоенного восстановления Украины с участием международных партнеров.
«На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов», – сказал Качка.
Ранее сообщалось, что Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение, предусматривающее реконструкцию Украины на сумму около 800 млрд долларов.
