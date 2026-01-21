10 років 6 місяців тюрми: Верховний Суд залишив без змін вирок експосадовцю Держекспортконтролю Головатому

Колишнього посадовця Державної служби експортного контролю Сергія Головатого засудили за вимагання та отримання хабаря в розмірі 250 тисяч доларів в обмін на сприяння експортній діяльності підприємства.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду підтвердив законність вироку колишньому заступнику директора Департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю Сергію Головатому. Про це повідомили у САП.

Його засуджено на 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, Головатому заборонено протягом трьох років обіймати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями. Його також позбавлено 7 рангу державного службовця та ухвалено рішення про конфіскацію всього майна, що належить йому на праві власності, зокрема 42 950 доларів США і двох золотих злитків вагою по 5 грамів кожен.

Таким чином, рішення Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати ВАКС і Верховного Суду остаточно засвідчили вину Головатого у висловленні вимоги надати 250 тисяч доларів США та одержанні частини цих коштів.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як нагадали у САП, перебуваючи на керівній посаді в Державній службі експортного контролю, Сергій Головатий вимагав у підприємства 250 тисяч доларів США хабаря. В обмін він обіцяв сприяти реєстрації компанії та надати дозвіл на експорт товарів подвійного призначення.

Під час затримання посадовець уже отримав половину суми — 125 тисяч доларів США, які правоохоронці вилучили в нього вдома та в автомобілі. Обвинувальний акт у цій справі передали до суду у 2016 році.

