10 років 6 місяців тюрми: Верховний Суд залишив без змін вирок експосадовцю Держекспортконтролю Головатому
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду підтвердив законність вироку колишньому заступнику директора Департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю Сергію Головатому. Про це повідомили у САП.
Його засуджено на 10 років і 6 місяців позбавлення волі.
Крім того, Головатому заборонено протягом трьох років обіймати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями. Його також позбавлено 7 рангу державного службовця та ухвалено рішення про конфіскацію всього майна, що належить йому на праві власності, зокрема 42 950 доларів США і двох золотих злитків вагою по 5 грамів кожен.
Таким чином, рішення Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати ВАКС і Верховного Суду остаточно засвідчили вину Головатого у висловленні вимоги надати 250 тисяч доларів США та одержанні частини цих коштів.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Як нагадали у САП, перебуваючи на керівній посаді в Державній службі експортного контролю, Сергій Головатий вимагав у підприємства 250 тисяч доларів США хабаря. В обмін він обіцяв сприяти реєстрації компанії та надати дозвіл на експорт товарів подвійного призначення.
Під час затримання посадовець уже отримав половину суми — 125 тисяч доларів США, які правоохоронці вилучили в нього вдома та в автомобілі. Обвинувальний акт у цій справі передали до суду у 2016 році.
