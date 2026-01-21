  1. В Украине

10 лет 6 месяцев тюрьмы: Верховный Суд оставил без изменений приговор экс-чиновнику Госэкспортконтроля Головатому

10:03, 21 января 2026
Бывшего чиновника Государственной службы экспортного контроля Сергея Головатого судили за вымогательство и получение взятки в размере 250 тысяч долларов в обмен на содействие экспортной деятельности предприятия.
Кассационный уголовный суд Верховного Суда подтвердил законность приговора бывшему заместителю директора Департамента государственной экспертизы Государственной службы экспортного контроля Сергею Головатому. Об этом сообщили в САП.

Он осужден на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, Головатому запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. Он также лишен 7 ранга государственного служащего и принято решение о конфискации всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, в том числе 42 950 долларов США и двух золотых слитков весом по 5 граммов каждый.

Таким образом, решения Высшего антикоррупционного суда, Апелляционной палаты ВАКС и Верховного Суда окончательно засвидетельствовали вину Головатого в выражении требования предоставить 250 тысяч долларов США и получении части этих средств.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Как напомнили в САП, находясь в руководящей должности в Государственной службе экспортного контроля, Сергей Головатый требовал у предприятия 250 тысяч долларов США взятки. В обмен он обещал содействовать регистрации компании и разрешить экспорт товаров двойного назначения.

Во время задержания должностное лицо уже получило половину суммы — 125 тысяч долларов США, которые правоохранители изъяли у него дома и в автомобиле. Обвинительный акт по этому делу был передан в суд в 2016 году.

