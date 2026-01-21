  1. В Україні

Засада на побаченні: агента РФ затримали за спробу вбивства українського військового

12:26, 21 січня 2026
Напад був спланований спецслужбами Росії через фейковий профіль на сайті знайомств.
Засада на побаченні: агента РФ затримали за спробу вбивства українського військового
Фото ілюстративне
В Запоріжжі правоохоронці затримали агента РФ, який намагався вбити українського військовослужбовця. Як повідомили в Нацполіції, для військовослужбовця ЗСУ побачення з дівчиною, з якою він познайомився на сайті знайомств, ледь не завершилося загибеллю. За вказаною адресою зустрічі на нього напав невідомий чоловік і завдав ножових поранень. Згодом з’ясувалося, що дівчина була вигаданою особою, створеною представниками спецслужб РФ, а нападник — завербованим агентом.

Після нападу поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали можливих свідків, проаналізували записи камер відеоспостереження. До роботи були залучені криміналісти та кінологи. Неподалік місця скоєння злочину службовий собака на ім’я Піксель виявив ніж зі слідами крові, який став знаряддям нападу.

У результаті проведених заходів правоохоронці отримали чітке орієнтування для розшуку зловмисника. Його особу допомогли встановити співробітники СБУ.

Врешті силовики затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в його оселі вилучили мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, одяг і взуття зі слідами крові.

Найбільш забруднені кров’ю штани та рукавички фігурант сховав у рюкзак і викинув у сміттєвий бак. Ці речові докази також вилучили для проведення відповідних експертиз.

За словами керівника блоку кримінальної поліції області Валерія Єфремова, злочин був ретельно спланований і здійснений на замовлення спецслужб Російської Федерації. Правоохоронці відтворили повну картину події та встановили, що 25-річний фігурант був завербований представником країни-агресора, а ліквідація 23-річного командира взводу військової частини ЗСУ стала для нього оплачуваним завданням, отриманим після виконання тестових підпалів.

Діючи за вказівками куратора, агент придбав засоби зв’язку та знаряддя вбивства, підготував змінний одяг для конспірації. Водночас спецслужби РФ, використовуючи вигаданий жіночий профіль на сайті знайомств, заманили військового на побачення, де мав відбутися спланований напад. Нападник завдав потерпілому численних поранень, однак, злякавшись активного опору та криків про допомогу, утік з місця події. Невдовзі його затримали правоохоронці. Пораненому військовому наразі надають необхідну медичну допомогу.

Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та з корисливих мотивів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Національна поліція поліція росія ЗСУ військові Запоріжжя замах

