Засада на свидании: агента РФ задержали за попытку убийства украинского военного

Нападение было спланировано спецслужбами России через фейковый профиль на сайте знакомств.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье правоохранители задержали агента РФ, который пытался убить украинского военнослужащего. Как сообщили в Нацполиции, для военнослужащего ВСУ свидание с девушкой, с которой он познакомился на сайте знакомств, едва не закончилось гибелью. По указанному адресу встречи на него напал неизвестный мужчина и нанес ножевые ранения. Впоследствии выяснилось, что девушка была вымышленным лицом, созданным представителями спецслужб РФ, а нападавший — завербованным агентом.

После нападения полицейские провели поквартирный обход, опросили возможных свидетелей, проанализировали записи камер видеонаблюдения. К работе были привлечены криминалисты и кинологи. Недалеко от места совершения преступления служебная собака по кличке Пиксель обнаружила нож со следами крови, который стал орудием нападения.

В результате проведенных мероприятий правоохранители получили четкое ориентирование для розыска злоумышленника. Его личность помогли установить сотрудники СБУ.

В конце концов силовики задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска в его доме изъяли мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов, одежду и обувь со следами крови.

Наиболее загрязненные кровью брюки и перчатки фигурант спрятал в рюкзак и выбросил в мусорный бак. Эти вещественные доказательства также изъяли для проведения соответствующих экспертиз.

По словам руководителя блока криминальной полиции области Валерия Ефремова, преступление было тщательно спланировано и осуществлено по заказу спецслужб Российской Федерации. Правоохранители воссоздали полную картину события и установили, что 25-летний фигурант был завербован представителем страны-агрессора, а ликвидация 23-летнего командира взвода воинской части ВСУ стала для него оплачиваемым заданием, полученным после выполнения тестовых поджогов.

Действуя по указаниям куратора, агент приобрел средства связи и орудие убийства, подготовил сменную одежду для конспирации. В то же время спецслужбы РФ, используя вымышленный женский профиль на сайте знакомств, заманили военного на свидание, где должно было произойти спланированное нападение. Нападавший нанес потерпевшему многочисленные ранения, однако, испугавшись активного сопротивления и криков о помощи, сбежал с места происшествия. Вскоре его задержали правоохранители. Раненному военному в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и из корыстных побуждений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.