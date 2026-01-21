  1. В Україні

Коли роботодавець зобов’язаний виплатити вихідну допомогу: роз’яснення для працівників

23:30, 21 січня 2026
За яких підстав припинення трудового договору працівник має право на вихідну допомогу.
Працівники не завжди знають, у яких випадках при звільненні їм мають виплатити вихідну допомогу і в якому розмірі. В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області надали роз’яснення, спираючись на статтю 44 Кодексу законів про працю України.

Коли виплачується вихідна допомога

Вихідна допомога обов’язкова у разі припинення трудового договору з підстав, прямо передбачених законодавством. Зокрема, вона виплачується, якщо працівник:

  • відмовляється від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством або від продовження роботи через зміну істотних умов праці;
  • звільняється через зміни в організації виробництва та праці — ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності чи штату;
  • не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію чи стан здоров’я, що унеможливлює подальшу роботу, а також у разі відмови або скасування допуску до державної таємниці;
  • втрачає роботу через поновлення іншого працівника, який раніше обіймав цю посаду;
  • не може бути забезпечений роботою, визначеною трудовим договором, через знищення або відсутність виробничих, організаційних чи технічних умов, майна роботодавця внаслідок бойових дій.

У всіх цих випадках працівникові мають виплатити вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Коли сума вихідної допомоги більша

Закон також передбачає підвищені розміри вихідної допомоги у низці ситуацій:

  • призов або вступ на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу — виплачується сума двох мінімальних заробітних плат;
  • порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) або невжиття заходів щодо його припинення — виплата здійснюється у розмірі, визначеному колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку;
  • припинення повноважень посадових осіб — вихідна допомога має становити не менше шестимісячного середнього заробітку.

Що варто знати працівникам

Фахівці наголошують: право на вихідну допомогу залежить не від бажання роботодавця, а від підстав звільнення, зафіксованих у наказі та трудових документах. Саме тому працівникам радять уважно перевіряти формулювання причини припинення трудового договору.

Таким чином, вихідна допомога — це не «бонус», а гарантована законом компенсація, яка у визначених випадках має бути виплачена обов’язково і в чітко встановленому розмірі.

