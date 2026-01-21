Когда работодатель обязан выплатить выходное пособие: разъяснения для работников
Работники не всегда знают, в каких случаях при увольнении им должны выплатить выходное пособие и в каком размере. В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области предоставили разъяснения, опираясь на статью 44 Кодекса законов о труде Украины.
Когда выплачивается выходное пособие
Выходное пособие является обязательным в случае прекращения трудового договора по основаниям, прямо предусмотренным законодательством. В частности, оно выплачивается, если работник:
- отказывается от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием либо от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;
- увольняется из-за изменений в организации производства и труда — ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата;
- не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, что препятствует продолжению работы, а также в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне либо его отмены;
- теряет работу в связи с восстановлением на работе другого работника, который ранее занимал эту должность;
- не может быть обеспечен работой, определенной трудовым договором, из-за уничтожения либо отсутствия производственных, организационных или технических условий, имущества работодателя в результате боевых действий.
Во всех этих случаях работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
Когда размер выходного пособия больше
Закон также предусматривает повышенные размеры выходного пособия в ряде ситуаций:
- призыв или вступление на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу — выплачивается сумма двух минимальных заработных плат;
- нарушение работодателем законодательства о труде, условий коллективного или трудового договора, совершение мобинга (травли) либо непринятие мер по его прекращению — выплата осуществляется в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка;
- прекращение полномочий должностных лиц — выходное пособие должно составлять не менее шестимесячного среднего заработка.
Что стоит знать работникам
Специалисты подчеркивают: право на выходное пособие зависит не от желания работодателя, а от оснований увольнения, зафиксированных в приказе и трудовых документах. Именно поэтому работникам советуют внимательно проверять формулировку причины прекращения трудового договора.
Таким образом, выходное пособие — это не «бонус», а гарантированная законом компенсация, которая в определенных случаях должна быть выплачена обязательно и в четко установленном размере.
