Когда работодатель обязан выплатить выходное пособие: разъяснения для работников

По каким основаниям прекращения трудового договора работник имеет право на выходное пособие.

Работники не всегда знают, в каких случаях при увольнении им должны выплатить выходное пособие и в каком размере. В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области предоставили разъяснения, опираясь на статью 44 Кодекса законов о труде Украины.

Когда выплачивается выходное пособие

Выходное пособие является обязательным в случае прекращения трудового договора по основаниям, прямо предусмотренным законодательством. В частности, оно выплачивается, если работник:

отказывается от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием либо от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

увольняется из-за изменений в организации производства и труда — ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата;

не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, что препятствует продолжению работы, а также в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне либо его отмены;

теряет работу в связи с восстановлением на работе другого работника, который ранее занимал эту должность;

не может быть обеспечен работой, определенной трудовым договором, из-за уничтожения либо отсутствия производственных, организационных или технических условий, имущества работодателя в результате боевых действий.

Во всех этих случаях работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Когда размер выходного пособия больше

Закон также предусматривает повышенные размеры выходного пособия в ряде ситуаций:

призыв или вступление на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу — выплачивается сумма двух минимальных заработных плат;

нарушение работодателем законодательства о труде, условий коллективного или трудового договора, совершение мобинга (травли) либо непринятие мер по его прекращению — выплата осуществляется в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка;

прекращение полномочий должностных лиц — выходное пособие должно составлять не менее шестимесячного среднего заработка.

Что стоит знать работникам

Специалисты подчеркивают: право на выходное пособие зависит не от желания работодателя, а от оснований увольнения, зафиксированных в приказе и трудовых документах. Именно поэтому работникам советуют внимательно проверять формулировку причины прекращения трудового договора.

Таким образом, выходное пособие — это не «бонус», а гарантированная законом компенсация, которая в определенных случаях должна быть выплачена обязательно и в четко установленном размере.

