  1. В Україні

В кишенях українців побільшало готівки – обіг зріс на 12,6%

16:00, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні на одного жителя припадає 64 банкноти та 193 монети — НБУ.
В кишенях українців побільшало готівки – обіг зріс на 12,6%
Фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 1 січня 2026 року в Україні в обігу перебуває 926,3 млрд гривень готівки, що на 12,6% більше, ніж на початку 2025 року (103,9 млрд грн). За даними НБУ, зростання обсягу готівки зумовлене підвищенням заробітної плати, соціальних виплат, стабільним споживчим попитом та сповільненням інфляції. Водночас частина населення робить готівковий запас через ризики, пов’язані з інтенсивними атаками на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Статистика готівкового обігу

  • У обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на 916,9 млрд грн і 15,2 млрд монет на 9,3 млрд грн.
  • На одного українця припадає 64 банкноти та 193 монети.
  • Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (26%), найменше – 50 грн (4,6%).
  • Серед обігових монет найбільше 1 грн, найменше 10 грн (4,6% та 2,3%).
  • Розмінні монети номіналом 10 копійок почали поступово вилучати з 1 жовтня 2025 року; вилучено вже 3,1 млн штук, їх частка у готівковому обігу становить 27,2%.
  • Попит на монети 50 копійок залишається стабільним (9,1%).
  • Найбільше зростання кількості монет за 2025 рік зафіксовано для номіналів 5 і 10 грн (21% та 29%).

Зміни в складі банкнот

  • Зросла кількість банкнот 50 і 100 грн (6,3% та 4,5%),
  • Найбільше скорочення зафіксовано для банкнот 200 грн (17,6%), а також 10 і 5 грн (10% і 8%), які поступово замінюють відповідними монетами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]