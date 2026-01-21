В кишенях українців побільшало готівки – обіг зріс на 12,6%

В Україні на одного жителя припадає 64 банкноти та 193 монети — НБУ.

Фото: УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 1 січня 2026 року в Україні в обігу перебуває 926,3 млрд гривень готівки, що на 12,6% більше, ніж на початку 2025 року (103,9 млрд грн). За даними НБУ, зростання обсягу готівки зумовлене підвищенням заробітної плати, соціальних виплат, стабільним споживчим попитом та сповільненням інфляції. Водночас частина населення робить готівковий запас через ризики, пов’язані з інтенсивними атаками на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Статистика готівкового обігу

У обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на 916,9 млрд грн і 15,2 млрд монет на 9,3 млрд грн.

На одного українця припадає 64 банкноти та 193 монети.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (26%), найменше – 50 грн (4,6%).

Серед обігових монет найбільше 1 грн, найменше 10 грн (4,6% та 2,3%).

Розмінні монети номіналом 10 копійок почали поступово вилучати з 1 жовтня 2025 року; вилучено вже 3,1 млн штук, їх частка у готівковому обігу становить 27,2%.

Попит на монети 50 копійок залишається стабільним (9,1%).

Найбільше зростання кількості монет за 2025 рік зафіксовано для номіналів 5 і 10 грн (21% та 29%).

Зміни в складі банкнот

Зросла кількість банкнот 50 і 100 грн (6,3% та 4,5%),

Найбільше скорочення зафіксовано для банкнот 200 грн (17,6%), а також 10 і 5 грн (10% і 8%), які поступово замінюють відповідними монетами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.