В карманах украинцев стало больше наличных – оборот вырос на 12,6%

В Украине на одного жителя приходится 64 банкноты и 193 монеты — НБУ.

Фото: УНИАН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на 1 января 2026 года в Украине в обращении находится 926,3 млрд гривен наличных денег, что на 12,6% больше, чем в начале 2025 года (103,9 млрд грн). По данным НБУ, рост объема наличных денег обусловлен повышением заработной платы, социальных выплат, стабильным потребительским спросом и замедлением инфляции. В то же время часть населения делает запас наличных денег из-за рисков, связанных с интенсивными атаками на энергетическую и другую инфраструктуру.

Статистика наличного обращения

В обращении находится 2,6 млрд банкнот на 916,9 млрд грн и 15,2 млрд монет на 9,3 млрд грн.

На одного украинца приходится 64 банкноты и 193 монеты.

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 грн (26%), меньше всего – 50 грн (4,6%).

Среди оборотных монет больше всего 1 грн, меньше всего 10 грн (4,6% и 2,3%).

Разменные монеты номиналом 10 копеек начали постепенно изымать с 1 октября 2025 года; изъято уже 3,1 млн штук, их доля в наличном обращении составляет 27,2%.

Спрос на монеты 50 копеек остается стабильным (9,1%).

Наибольший рост количества монет за 2025 год зафиксирован для номиналов 5 и 10 грн (21% и 29%).

Изменения в составе банкнот

Увеличилось количество банкнот 50 и 100 грн (6,3% и 4,5%),

Наибольшее сокращение зафиксировано для банкнот 200 грн (17,6%), а также 10 и 5 грн (10% и 8%), которые постепенно заменяют соответствующими монетами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.