  1. В Україні
  2. / Законодавство

Компенсація капітальних інвестицій – бізнес отримає підтримку через податкові інструменти

19:36, 21 січня 2026
Голова комітету Олена Шуляк анонсувала повідомила про створення робочої групи з питань застосування та розвитку законодавства у сфері будівельної продукції.
Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк взяла участь у презентації законопроєктів №13414 та №13415, які передбачають механізм компенсації капітальних інвестицій через податкові інструменти. За даними апарату Верховної Ради України, законодавчі ініціативи спрямовані на підтримку підприємців, що інвестують у розвиток виробничих потужностей в Україні.

«У сучасних українських реаліях бізнес є справжньою опорою для держави. Поки фронт стримує ворога, виробники тримають тил: запускають цехи, зберігають робочі місця, працюють 24/7 попри обстріли, перебої з електроенергією та постійні ризики. І завдання держави тут просте й водночас відповідальне — бути не наглядачем, а партнером. Дати бізнесу не гасла, а інструменти, які реально працюють і допомагають вистояти», — наголосила Олена Шуляк.

Під час презентації Шуляк також повідомила про створення робочої групи з питань застосування та розвитку законодавства у сфері будівельної продукції. Група стане платформою для обговорення технічного регулювання та усунення бар’єрів для виробників.

«Маємо розуміти, що європейський 305-й регламент оновився і з 8 січня 2026 року працює за новими правилами. Вони складніші, вимогливіші та з більшим акцентом на цифровізацію, екологію, прозорість і ринковий нагляд. Наше ж завдання зробити так, щоб українські виробники не залишилися на узбіччі цих змін», — зазначила Шуляк, закликавши виробників та профільні асоціації долучатися до роботи групи.

Верховна Рада України законопроект бізнес

