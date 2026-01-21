Компенсация капитальных инвестиций – бизнес получит поддержку через налоговые инструменты

Председатель комитета Елена Шуляк анонсировала создание рабочей группы по вопросам применения и развития законодательства в сфере строительной продукции.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк приняла участие в презентации законопроектов №13414 и №13415, которые предусматривают механизм компенсации капитальных инвестиций через налоговые инструменты. По данным аппарата Верховной Рады Украины, законодательные инициативы направлены на поддержку предпринимателей, инвестирующих в развитие производственных мощностей в Украине.

«В современных украинских реалиях бизнес является настоящей опорой для государства. Пока фронт сдерживает врага, производители держат тыл: запускают цеха, сохраняют рабочие места, работают 24/7 несмотря на обстрелы, перебои с электроэнергией и постоянные риски. И задача государства здесь простая и в то же время ответственная — быть не надзирателем, а партнером. Дать бизнесу не лозунги, а инструменты, которые реально работают и помогают выстоять», — подчеркнула Елена Шуляк.

Во время презентации Шуляк также сообщила о создании рабочей группы по вопросам применения и развития законодательства в сфере строительной продукции. Группа станет платформой для обсуждения технического регулирования и устранения барьеров для производителей.

«Мы должны понимать, что европейский 305-й регламент обновился и с 8 января 2026 года работает по новым правилам. Они сложнее, требовательнее и с большим акцентом на цифровизацию, экологию, прозрачность и рыночный надзор. Наша же задача сделать так, чтобы украинские производители не остались в стороне от этих изменений», — отметила Шуляк, призвав производителей и профильные ассоциации присоединиться к работе группы.

