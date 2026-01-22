  1. В Україні

У Держпраці пояснили, хто має право на оплату лікарняного

07:55, 22 січня 2026
У Держпраці пояснили, хто в Україні має право на оплату лікарняних, за яких умов вона надається та які категорії працівників можуть розраховувати на 100% виплату незалежно від страхового стажу.
фото: Freepik
У Держпраці роз’яснили, хто має право на оплату лікарняного у разі тимчасової втрати працездатності. Таке право мають застраховані особи, до яких належать громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також члени їхніх сімей, що проживають в Україні.

Застрахованою вважається фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Обов’язковою умовою є сплата єдиного соціального внеску — особисто або роботодавцем. Це стосується працівників, які працюють за трудовими договорами, контрактами, гіг-контрактами чи іншими цивільно-правовими угодами, передбаченими законом. Право на оплату лікарняних поширюється незалежно від форми власності підприємства чи організації.

Особи зі страховим стажем понад вісім років мають право на 100% оплату лікарняного. Окремі пільгові категорії громадян отримують таку виплату в повному обсязі незалежно від страхового стажу.

До них належать, зокрема, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, донори та гіг-спеціалісти «Дія Сіті».

Держпраці лікарняні

