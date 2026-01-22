  1. В Украине

В Гоструда объяснили, кто имеет право на оплату больничного

07:55, 22 января 2026
В Гоструда объяснили, кто в Украине имеет право на оплату больничных, при каких условиях она предоставляется и какие категории работников могут рассчитывать на 100% выплату вне зависимости от страхового стажа.
В Гоструда разъяснили, кто имеет право на оплату больничного в случае временной потери трудоспособности. Такое право обладают застрахованными лицами, к которым относятся граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, а также члены их семей, проживающих в Украине.

Застрахованным считается физическое лицо, подлежащее общеобязательному государственному социальному страхованию. Обязательным условием является уплата единого социального взноса – лично или работодателем. Это касается работников, работающих по трудовым договорам, контрактам, гиг-контрактам или другим гражданско-правовым соглашениям, предусмотренным законом. Право на оплату больничных распространяется вне зависимости от формы собственности предприятия или организации.

Лица со страховым стажем более восьми лет имеют право на 100% оплату больничного. Отдельные льготные категории граждан получают такую ​​выплату в полном объеме вне зависимости от страхового стажа.

К ним относятся, в частности, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, ветераны войны, члены семей погибших защитников, доноры и гиг-специалисты «Дия Сити».

Гоструда больничные

Лента новостей

