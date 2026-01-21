  1. В Україні

ДБР розслідує дії патрульних у Чернігові після госпіталізації ветерана війни

16:52, 21 січня 2026
За фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції під час затримання ветерана війни у Чернігові зареєстровано кримінальне провадження.
ДБР розслідує дії патрульних у Чернігові після госпіталізації ветерана війни
В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції під час затримання ветерана війни у Чернігові. Кримінальне провадження зареєстровано за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, інцидент стався 10 січня близько 21:40 на одній із вулиць Чернігова. Працівники Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції зупинили чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями до нього було застосовано заходи фізичного впливу, після чого чоловіка доставили до районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

З приміщення підрозділу поліції потерпілого госпіталізували бригадою екстреної медичної допомоги. У медичному закладі йому діагностували струс головного мозку, садна та забої обличчя, вивих плеча, підшкірну гематому, а також інші посттравматичні ускладнення.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури досудове розслідування здійснюється ДБР.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного й неупередженого встановлення всіх обставин події та надання належної правової оцінки діям правоохоронців.

ОГП поліція ПДР ветерани Чернігів

