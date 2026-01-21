  1. В Украине

ГБР расследует действия патрульных в Чернигове после госпитализации ветерана войны

16:52, 21 января 2026
По факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания ветерана войны в Чернигове зарегистрировано уголовное производство.
В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале расследования по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания ветерана войны в Чернигове. Уголовное производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, инцидент произошел 10 января около 21:40 на одной из улиц Чернигова. Сотрудники Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями к нему были применены меры физического воздействия, после чего мужчину доставили в районное управление полиции ГУНП в Черниговской области.

Из помещения подразделения полиции потерпевшего госпитализировали бригадой экстренной медицинской помощи. В медицинском учреждении у него диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры досудебное расследование осуществляется ГБР.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств события и предоставления надлежащей правовой оценки действиям правоохранителей.

ОГП полиция ПДД ветераны Чернигов

