  1. В Україні

Як перевести пенсію з пошти на банківську картку — відеоінструкція ПФУ

14:30, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання виплат, він може подати відповідну заяву онлайн.
Як перевести пенсію з пошти на банківську картку — відеоінструкція ПФУ
Фото: ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як перевести пенсію з пошти на банківську картку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання виплат, він може подати відповідну заяву онлайн. Для цього необхідно заповнити електронну форму на вебпорталі Пенсійного фонду України та вказати реквізити банківського рахунку.

Також у ПФУ оприлюднили відеоінструкцію щодо переведення пенсії з пошти на банк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]