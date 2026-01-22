Як перевести пенсію з пошти на банківську картку — відеоінструкція ПФУ

Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання виплат, він може подати відповідну заяву онлайн.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як перевести пенсію з пошти на банківську картку.

Для цього необхідно заповнити електронну форму на вебпорталі Пенсійного фонду України та вказати реквізити банківського рахунку.

Також у ПФУ оприлюднили відеоінструкцію щодо переведення пенсії з пошти на банк.

