Как перевести пенсию с почты на банковскую карту — видеоинструкция ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, как перевести пенсию с почты на банковскую карту.

Если пенсионер желает изменить способ получения выплат, он может подать соответствующее заявление онлайн. Для этого необходимо заполнить электронную форму на веб-портале Пенсионного фонда Украины и указать реквизиты банковского счета.

Также в ПФУ обнародовали видеоинструкцию по переводу пенсии с почты на банк.

