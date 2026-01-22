  1. В Украине

Как перевести пенсию с почты на банковскую карту — видеоинструкция ПФУ

14:30, 22 января 2026
Фото: ПФУ
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, как перевести пенсию с почты на банковскую карту.

Если пенсионер желает изменить способ получения выплат, он может подать соответствующее заявление онлайн. Для этого необходимо заполнить электронную форму на веб-портале Пенсионного фонда Украины и указать реквизиты банковского счета.

Также в ПФУ обнародовали видеоинструкцию по переводу пенсии с почты на банк.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

