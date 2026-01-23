  1. В Україні

Пенсія за особливі заслуги перед Україною багатодітним матерям — що треба знати

19:54, 23 січня 2026
Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії.
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роз’яснило питання щодо пенсії за особливі заслуги перед Україною багатодітним матерям.

Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачено встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб.

Додаткові соціальні блага встановлюються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України.

Хто має право?

Статтею 1 зазначеного Закону визначено, що пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється, зокрема матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії, на яку має право особа (до пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років). Розмір надбавки визначається залежно від заслуг особи. Для багатодітних матерів цей розмір складає від 35 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей).

Що змінилось?

Починаючи з 01.01.2026 ця сума становить від 908,25 грн до 1038,00 грн.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Стрічка новин

Блоги
Публікації
