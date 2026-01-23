Пенсия за особые заслуги перед Украиной многодетным матерям — что нужно знать

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области разъяснило вопрос относительно пенсии за особые заслуги перед Украиной многодетным матерям.

Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусмотрено установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных потребностей.

Дополнительные социальные блага устанавливаются на постоянной основе либо на определенный период в пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины.

Кто имеет право?

Статьей 1 указанного Закона определено, что пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается, в частности, матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии, на которую имеет право лицо (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет). Размер надбавки определяется в зависимости от заслуг лица. Для многодетных матерей этот размер составляет от 35 до 40 процентов от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (в зависимости от количества детей).

Что изменилось?

Начиная с 01.01.2026 эта сумма составляет от 908,25 грн до 1 038,00 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.