  1. В Украине

Пенсия за особые заслуги перед Украиной многодетным матерям — что нужно знать

19:54, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии.
Пенсия за особые заслуги перед Украиной многодетным матерям — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области разъяснило вопрос относительно пенсии за особые заслуги перед Украиной многодетным матерям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусмотрено установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных потребностей.

Дополнительные социальные блага устанавливаются на постоянной основе либо на определенный период в пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины.

Кто имеет право?

Статьей 1 указанного Закона определено, что пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается, в частности, матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии, на которую имеет право лицо (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет). Размер надбавки определяется в зависимости от заслуг лица. Для многодетных матерей этот размер составляет от 35 до 40 процентов от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (в зависимости от количества детей).

Что изменилось?

Начиная с 01.01.2026 эта сумма составляет от 908,25 грн до 1 038,00 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]