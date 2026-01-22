  1. В Україні
Стало відомо, хто увійде до складу української делегації на тристоронній зустрічі Україна–США–РФ

18:26, 22 січня 2026
За словами Зеленського, Україну на переговорах представлятимуть Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Андрій Гнатов.
Стало відомо, хто увійде до складу української делегації на тристоронній зустрічі Україна–США–РФ
фото: REUTERS
Україна, США та Росія проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні у п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Давосі.

До складу української делегації увійдуть Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Гнатов. Переговори триватимуть протягом двох днів.

"Це буде трьохстороння зустріч на рівні переговорників, поживимось який буде результат. Два дні будуть працювати", - заявив Президент у Давосі під час спілкування з журналістами.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре.

