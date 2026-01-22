Стало известно, кто войдет в состав украинской делегации на трехсторонней встрече Украина-США-РФ
Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.
В состав украинской делегации войдут Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Гнатов. Переговоры продлятся в течение двух дней.
"Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков, поживимся какой будет результат. Два дня будут работать", - заявил Президент в Давосе во время общения с журналистами.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.