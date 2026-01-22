  1. В Украине
Стало известно, кто войдет в состав украинской делегации на трехсторонней встрече Украина-США-РФ

18:26, 22 января 2026
По словам Зеленского, Украину на переговорах будут представлять Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Андрей Гнатов.
Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.

В состав украинской делегации войдут Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Гнатов. Переговоры продлятся в течение двух дней.

"Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков, поживимся какой будет результат. Два дня будут работать", - заявил Президент в Давосе во время общения с журналистами.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с президентом США Дональдом Трампом. 

Кроме того, Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо.

