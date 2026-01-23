  1. В Україні

Коли хобі стає порушенням: публічним службовцям нагадали про заборону сумісництва

12:06, 23 січня 2026
Які види оплачуваної діяльності та бізнесу несумісні з державною і муніципальною службою.
Коли хобі стає порушенням: публічним службовцям нагадали про заборону сумісництва
Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала публічним службовцям про обмеження щодо поєднання державної служби з іншими видами оплачуваної діяльності та підприємництвом.

У відомстві застерігають: ігнорування цих вимог є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і може мати серйозні правові наслідки.

Так, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено займатися підприємницькою діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (за винятком викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, а також інструкторської та суддівської практики зі спорту) та входити до виконавчих або контрольних органів прибуткових організацій, включно з їхніми наглядовими радами.

Після призначення на посаду публічний службовець зобов’язаний не пізніше ніж за 15 робочих днів припинити підприємницьку діяльність або свої повноваження в керівному органі прибуткової організації.

Для цього необхідно подати відповідну заяву та вчинити всі дії, передбачені законодавством. Наприклад, керівник товариства з обмеженою відповідальністю має скликати загальні збори учасників і винести на порядок денний питання про своє звільнення з посади, якщо це належить до компетенції зборів.

У разі порушення встановлених обмежень посадовцям загрожує дисциплінарна відповідальність — від догани до звільнення, а також адміністративна відповідальність за статтею 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф із конфіскацією отриманого доходу або винагороди, а за повторне порушення — додатково позбавлення права обіймати певні посади строком на один рік.

В інспекції наголошують: сам факт входження до керівного органу прибуткової організації є порушенням незалежно від того, чи отримує посадовець за це оплату.

Разом з тим законодавство передбачає винятки.

Заборона не поширюється на депутатів місцевих рад, які не працюють у раді на постійній основі, а також на окремі категорії працівників апарату Верховної Ради України. Крім того, під час дії воєнного стану обмеження не застосовуються до державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування 4–7 категорій, які перебувають у простої або у відпустці без збереження заробітної плати, за умови дотримання визначених законом вимог.

держслужбовці держслужба

