  1. В Украине

Когда хобби становится нарушением: публичным служащим напомнили о запрете совмещения

12:06, 23 января 2026
Какие виды оплачиваемой деятельности и бизнеса несовместимы с государственной и муниципальной службой.
Когда хобби становится нарушением: публичным служащим напомнили о запрете совмещения
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила публичным служащим об ограничениях относительно совмещения государственной службы с другими видами оплачиваемой деятельности и предпринимательством.

В ведомстве предостерегают: игнорирование этих требований является правонарушением, связанным с коррупцией, и может иметь серьезные правовые последствия.

Так, лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, любой другой оплачиваемой работой (за исключением преподавательской, научной, творческой деятельности, медицинской практики, а также инструкторской и судейской практики в спорте) и входить в исполнительные или контрольные органы прибыльных организаций, включая их наблюдательные советы.

После назначения на должность публичный служащий обязан не позднее чем в течение 15 рабочих дней прекратить предпринимательскую деятельность или свои полномочия в руководящем органе прибыльной организации.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление и совершить все действия, предусмотренные законодательством. Например, руководитель общества с ограниченной ответственностью должен созвать общее собрание участников и вынести на повестку дня вопрос о своем освобождении от должности, если это относится к компетенции собрания.

В случае нарушения установленных ограничений должностным лицам грозит дисциплинарная ответственность — от выговора до увольнения, а также административная ответственность по статье 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф с конфискацией полученного дохода или вознаграждения, а за повторное нарушение — дополнительно лишение права занимать определенные должности сроком на один год.

В инспекции подчеркивают: сам факт вхождения в руководящий орган прибыльной организации является правонарушением независимо от того, получает ли должностное лицо за это оплату.

Вместе с тем законодательство предусматривает исключения.

Запрет не распространяется на депутатов местных советов, которые не работают в совете на постоянной основе, а также на отдельные категории работников аппарата Верховной Рады Украины. Кроме того, во время действия военного положения ограничения не применяются к государственным служащим категорий «Б» и «В» и должностным лицам местного самоуправления 4–7 категорий, которые находятся в простое или в отпуске без сохранения заработной платы, при условии соблюдения требований, определенных законом.

