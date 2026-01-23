Україна її отримає — Трамп заявив, що підтримує ідею зони вільної торгівлі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили питання створення зони вільної торгівлі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалася пропозиція про створення зони вільної торгівлі, яку американський лідер підтримав. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 23 січня.

Зеленський зазначив, що створення зони вільної торгівлі з США може стати позитивним кроком для українського бізнесу. Він наголосив, що деталі ще уточнюватимуться, але підтримка Трампа є важливим сигналом.

«Обговорювалося це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимося потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає», — сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре.

