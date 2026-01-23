  1. В Україні

Україна її отримає — Трамп заявив, що підтримує ідею зони вільної торгівлі

10:58, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили питання створення зони вільної торгівлі.
Україна її отримає — Трамп заявив, що підтримує ідею зони вільної торгівлі
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалася пропозиція про створення зони вільної торгівлі, яку американський лідер підтримав. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 23 січня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зеленський зазначив, що створення зони вільної торгівлі з США може стати позитивним кроком для українського бізнесу. Він наголосив, що деталі ще уточнюватимуться, але підтримка Трампа є важливим сигналом.

«Обговорювалося це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимося потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає», — сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]