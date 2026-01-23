Украина ее получит — Трамп заявил, что поддерживает идею зоны свободной торговли

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили вопрос создания зоны свободной торговли.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждалось предложение о создании зоны свободной торговли, которое американский лидер поддержал. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами 23 января.

Зеленский отметил, что создание зоны свободной торговли с США может стать положительным шагом для украинского бизнеса. Он подчеркнул, что детали еще будут уточняться, однако поддержка Трампа является важным сигналом.

«Этот вопрос обсуждался. Президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет позитивное решение. Посмотрим потом детали, безусловно, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит», — сказал Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо.

